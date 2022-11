Laut am Donnerstag veröffentlichten Daten der EZB lagen die Kreditkosten für den Kauf von Immobilien im September bei 3,03 Prozent. Dieser Satz gehört zu den höchsten in der Eurozone und hat sich im Vergleich zum Vorjahr, als Deutschland einer der günstigsten Orte in der Region war, mehr als verdoppelt.