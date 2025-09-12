«Für die Bauphase der Werke braucht man spezialisierte Leute», sagte Munoz am Rande einer Automobilkonferenz in Detroit. «Es gibt viele Fähigkeiten und Ausrüstungen, die man in den USA nicht finden kann.» Man habe herausgefunden, dass die von der Razzia betroffenen Arbeiter hauptsächlich bei Zulieferern von LG beschäftigt gewesen seien. US-Präsident Donald Trump hatte den festgenommenen Südkoreanern angeboten, in den USA zu bleiben. Nur einer entschied sich dafür, wie Vertreter der südkoreanischen Regierung am Donnerstag sagten. Alle anderen wollten zurück in ihre Heimat. Die USA und Südkorea wollen nun über ein Visa-Programm für Fachkräfte sprechen, die für den Bau solcher Anlagen durch südkoreanische Unternehmen benötigt werden.