Bis 2026 könnten mindestens 70 Prozent der Rohstoffe wie Lithium und Kathodenmaterialien in Europa lokal gewonnen werden, sagte CALB-Markektingchef Wu Tao der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Automesse IAA in München. «Wir halten es für notwendig, die Materialversorgung so weit wie möglich lokal zu organisieren», ergänzte er. Es sei nicht sinnvoll für ein auf erneuerbare Energie ausgerichtetes Unternehmen, Rohstoffe über weite Strecken mit dieselbetriebenen Schiffen heranzuschaffen. Bei einem kleinen Teil der Materialien bleibe der Hersteller aber auf Zulieferungen aus China angewiesen wegen unzureichender Kapazitäten und hoher Kosten in Europa.