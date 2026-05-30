⁠Die Behörde sei über einen Angriff informiert worden, bei dem ein Loch in die ‌Wand der Halle gerissen worden sei, teilt die ‌IAEA auf der Plattform X mit ​und ergänzte, das es der erste Drohnenangriff innerhalb des Kraftwerksgeländes seit April 2024 wäre. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi zeigt sich ernsthaft besorgt über den Vorfall. Angriffe auf Atomanlagen seien wie ein Spiel mit dem Feuer, erklärt er.