Die von russischen Kräften besetzte Anlage nahe der ukrainischen Stadt Saporischschja ist das grösste Kernkraftwerk Europas. Aufgrund der Kampfhandlungen in dem von Russland begonnenen Krieg sind das Kraftwerk ausser Betrieb und die letzten Versorgungsleitungen seit rund vier Wochen unterbrochen. Seitdem ist das Kraftwerk auf Notstromaggregatoren angewiesen, um die Kühlung des nuklearen Brennstoffs aufrecht zu erhalten und damit einen schweren Unfall zu verhindern.