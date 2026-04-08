Auch nach der Öffnung ‌der ⁠Strasse von Hormus wird es dem Weltverband der Fluggesellschaften IATA zufolge Monate dauern, bis ⁠die Versorgung mit Kerosin sich erhole. Er rechne zwar mit einem Rückgang der Rohölpreise, sagt ‌IATA-Chef Willie Walsh in Singapur. Die Kosten für Flugbenzin blieben ‌wegen der Auswirkungen auf die Raffinerien ​aber wahrscheinlich auf einem leicht erhöhten Niveau. Das treffe nicht nur auf Kerosin, sondern auch auf andere Produkte zu.