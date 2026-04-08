Auch nach der Öffnung der Strasse von Hormus wird es dem Weltverband der Fluggesellschaften IATA zufolge Monate dauern, bis die Versorgung mit Kerosin sich erhole. Er rechne zwar mit einem Rückgang der Rohölpreise, sagt IATA-Chef Willie Walsh in Singapur. Die Kosten für Flugbenzin blieben wegen der Auswirkungen auf die Raffinerien aber wahrscheinlich auf einem leicht erhöhten Niveau. Das treffe nicht nur auf Kerosin, sondern auch auf andere Produkte zu.
Treibstoffe
IATA-Chef: Erholung bei Kerosin könnte Monate dauern
Obschon die Strasse von Hormus deblockiert ist, wird sich die Lage bei Kerosin so rasch nicht entspannen, sagt der Weltverband der Fluggesellschaften.
08.04.2026 07:27
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