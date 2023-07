Der bisherige Verwaltungsratspräsident Sormani gehe in den Ruhestand, teilte IAZI am Mittwoch in einem Communiqué mit. Der neue CEO, Michael Rogenmoser, komme vom Onlinevergleichsportal Comparis. Dort habe der 44-Jährige den Geschäftsbereich Versicherungen und Hypotheken verantwortet.