Die in diesem Jahr bisher gut gelaufene Aktie gab nachbörslich in einer ersten Reaktion auf die Zahlen deutlich nach - und das, obwohl der Konzernumsatz etwas besser als erwartet ausfiel und der Gewinn sogar deutlich über den Erwartungen lag. Der Erlös kletterte um 9 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar, wobei zwei Prozentpunkte des Wachstums auf den schwachen Dollar zurückgingen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte um 17 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar anzog.