In den letzten Juniwochen hätten die Kunden ihr Geld vermehrt in den Kauf von Servern, Speicher und Arbeitsspeicher gesteckt, schrieb Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an die Aktionäre. Damit hätten diese möglichen Preiserhöhungen wegen Engpässen vorgriffen. Zwar habe das Unternehmen gewisse Auswirkungen durch die Lieferketten einkalkuliert, aber das Ausmass dieser Neuausrichtung der Investitionsausgaben habe es nicht vorhergesehen.