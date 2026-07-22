Das US-Unternehmen steigerte den Umsatz im zweiten Quartal zwar ‌um ein Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen der Analysten. Ein Grund dafür war das ​schwache Geschäft mit Grossrechnern, das um 42 ​Prozent schrumpfte. Es gebe jedoch keine ​Anzeichen, dass Kunden sich von dieser Technologie abkehrten, betonte IBM-Finanzchef James ‌Kavanaugh am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er rechne mit einer deutlichen Erholung in der zweiten ​Jahreshälfte.