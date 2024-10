Wegen eines schwächelnden Beratungs- und Infrastruktur-Geschäfts blieb der Gesamtumsatz aber mit 14,97 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurück. Hier wirkten sich die trüben Konjunkturaussichten aus, erläuterte IBM-Finanzchef James Kavanaugh in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Einige Kunden sparten in diesen Bereichen, um mehr Geld in KI investieren zu können. IBM-Aktien fielen daraufhin im nachbörslichen Geschäft an der Wall Street um sechs Prozent.