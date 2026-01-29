Der wachsende Bedarf an Software und Dienstleistungen rund um ‌Künstliche ‌Intelligenz (KI) hat IBM zu einem überraschend starken Quartalsergebnis verholfen. Der Auftragsbestand für diesen Geschäftsbereich sei in den vergangenen ​Monaten um etwa ein Drittel auf ‌mehr als 12,5 Milliarden ‌Dollar gestiegen, sagte Konzernchef Arvind Krishna am Mittwoch.