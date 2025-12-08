Bei Investoren kamen die Pläne gut an. Confluent-Titel stiegen an der Wall Street um bis zu 29 Prozent auf 29,86 Dollar. Damit näherten sie sich auf etwas mehr als einen Dollar an den Übernahmepreis von 31 Dollar je Aktie an. IBM-Papiere verteuerten sich in der Spitze um 2,3 Prozent.