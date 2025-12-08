Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar liegen, berichtete das «Wall Street Journal» in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der grössten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.