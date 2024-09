Wyss’ Nachfolge tritt der Interne Jens Vollmar an, einst Vertrauter von Konzern-Gottvater Anton Affentranger – was ihm nicht schadete. Meister und Wyss hatten ihn stark einbezogen in Bankverhandlungen, M&A-Aktivitäten und andere strategische Arbeiten. Vollmar habe «viel gelernt», sagt ein Insider. Und Meister will dem Vernehmen nach noch einige Jahre an Bord bleiben und dem neuen CEO zur Hand gehen.