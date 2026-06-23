Carlson: aktuelle Politik der Republikaner ist unmoralisch

Er habe sein ganzes Leben lang die Republikaner gewählt, sagte Carlson weiter, aber die aktuelle Politik der Republikaner sei unmoralisch und lasse sich nicht verteidigen. «Ich bin raus», sagte der 57-Jährige, «und wenn ich aussteige, denke ich, dass viele andere Menschen das ebenfalls tun». Wen er stattdessen wählen werde, wisse er allerdings nicht. «Die Demokratische Partei werde ich auch nicht unterstützen», sagte Carlson.