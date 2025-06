Frau Wietlisbach, wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Als Zehnjährige am Buffet im «Sternen» in Wangen an der Aare, dem Restaurant meiner Eltern. Den ersten Lohn ausserhalb verdiente ich in der Lehre als Innendekorateurin/Bodenlegerin, 450 Franken im ersten Jahr.