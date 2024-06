Welche Informationen des SNB-Entscheids werden Sie besonders beachten?

Ich werde insbesondere auf die Inflationsprognose der Nationalbank achten. Dabei interessiert mich vor allem der Ausblick gegen Ende der Beobachtungsperiode, das heisst 2026. Die SNB liefert damit eine Indikation über ihre Zufriedenheit mit dem aktuellen Inflationsniveau. Bleibt die Kurve flach, so wie sie im März war, dann lässt sich die SNB alle Optionen offen und fühlt sich trotz zuletzt erneut leicht erhöhter Inflation wohl. SNB-Präsident Thomas Jordan wird sich in seinen Aussagen ausbalanciert zeigen. Er wird die Risiken betonen, wird aber darlegen, dass der Inflationsdruck in der Schweiz unter Kontrolle ist.