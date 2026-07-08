Die USA verbreiteten über viele Jahrzehnte ihre Werte: demokratische Prinzipien, internationale Institutionen und Welthandel. Heute machen die USA gewisse Errungenschaften rückgängig. Was sind die Folgen für die Globalisierung?

Ich glaube nicht, dass die USA die Weltordnung zerstören, sondern dass China dies tut. China ist zwar internationalen Institutionen wie der WTO beigetreten, hat aber eine Handelspolitik betrieben, die nichts mit Freihandel zu tun hat. Nun reagieren die Amerikaner, weil die Kosten zu hoch wurden. Hier gibt es durchaus Parallelen zu früheren Zeiten: Wie China sind die USA unglaublich schnell aufgestiegen, doch die Integration in die Weltmärkte hat relativ lange gedauert. Im 19. und 20. Jahrhundert waren die USA etwa im Industriebereich eine protektionistische Macht, und ihre Rolle als quasi zweite globale Zentralbank haben sie in der Weltwirtschaftskrise nicht gut erfüllt.