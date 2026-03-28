Armee der weissen Kittel

Die als «Armee der weissen Kittel» bekannten Mediziner des Landes sind am Ende ihrer ​Kräfte. Kollegen seien ausgebrannt, verliessen das Land oder gäben ihre Gehälter von 7000 bis 8000 Pesos auf, um in kleinen Unternehmen zu arbeiten, zu kellnern oder Häuser ‌zu putzen. Das Geld reicht bei weitem nicht zum Leben: Ein Karton mit 30 Eiern kostet 3000 Pesos, ein Liter Speiseöl 1500 und ein Kilogramm Reis 700 Pesos. Ärzte berichten, dass selbst grundlegende Verbrauchsmaterialien knapp sind. Personal müsse Reinigungsmaterial von zu Hause mitbringen oder die Böden nur ​mit Wasser ​schrubben. Einweghandschuhe seien verschwunden, für Urinbeutel würden Wasser- oder Cola-Flaschen zweckentfremdet.