Und der Irrsinn?

Wenn ich an die aktuelle KI-Debatte denke, erinnert mich das an das alte Thema von Aktiven und Passiven. Diese Dynamik haben wir vor einigen Jahren bereits bei einigen regionalen US-Banken gesehen: Unternehmen investierten stark in langlebige Vermögenswerte wie Rechenzentren, deren Lebensdauer 30 bis 35 Jahre beträgt. Doch die Hardware darin, insbesondere Chips, wird innerhalb von zwei bis drei Jahren abgeschrieben. Das führt zu einem Finanzierungsmissverhältnis: Firmen stecken enorme Summen in einen Vermögenswert, der schnell an Wert verliert, während die Infrastruktur über Jahrzehnte finanziert wird. Die jüngste Finanzierungsrunde von Meta war sehr interessant: Sie gaben im Grunde Garantien über sieben oder acht Jahre. Danach laufen die Garantien aus, aber die noch nicht abgeschriebenen Vermögenswerte bleiben bestehen. Das ist meiner Meinung nach eines der grössten Risiken derzeit: Man weiss nicht, wie die Endnachfrage aussehen wird, weshalb es eine massive Fehlallokation zwischen Aktiven und Passiven geben könnte - und letztlich die Frage, wer am Ende auf dem unterperformenden Vermögenswert sitzen bleibt.