cash.ch: Herr Bailer, wie würden Sie die aktuelle Marktsituation in einfachen Worten beschreiben?

John Bailer: Das Wirtschaftswachstum in den USA verlangsamt sich - das hören wir von den Unternehmen, mit denen wir sprechen, und wir sehen es an den Wirtschaftsdaten. Die Inflation zeigt Anzeichen einer Abschwächung, ist aber immer noch viel höher als in den zehn Jahren vor der Pandemie. In der Zwischenzeit bewegt sich die US-Notenbank mit ihrer Geldpolitik auf einem schmalen Grat, da sie versucht, die Inflation unter Kontrolle zu bringen und gleichzeitig zu vermeiden, dass die Wirtschaft in eine vollständige Rezession gerät - was als 'weiche Landung' bezeichnet wird. Die Aktienmärkte in den USA scheinen eine 'Mauer der Besorgnis' zu erklimmen. Sie steigen trotz der sich abschwächenden Wirtschaftsdaten und der Gefahr einer Rezession weiter an. Ich möchte anmerken, dass die jüngste Stärke der Aktienmärkte eine sehr enge Führung hatte - was bedeutet, dass einige wenige Namen den breiteren Markt nach oben treiben und nicht eine breit angelegte Stärke über viele Unternehmen und Sektoren.