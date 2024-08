Die Sorge vor einer möglichen Rezession in den USA, eine angespannte Geopolitik und eine heftige Neukalibrierung der japanischen Märkte haben den traditionellen Reiz des Frankens als Ort für Anleger, an dem sie in turbulenten Zeiten Bargeld parken können, wiederbelebt. Obwohl eine dritte Zinssenkung in Folge durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) im September beschlossene Sache zu sein scheint, hat dies dem Appetit langfristiger Anleger und spekulativer Fonds keinen Abbruch getan.