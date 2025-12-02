Wie Morningstar schreibt, könnte die Wahl von Hassett neue Sorgen wecken, dass Trump versucht, die Unabhängigkeit der Fed zu untergraben. Trump hat den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell häufig dafür kritisiert, dass er die Zinsen nicht schnell genug gesenkt hat, und signalisiert, dass er einen Vorsitzenden will, der Zinssenkungen energischer vorantreibt. Ökonomen der Deutschen Bank warnten in einer Notiz im Juni, dass der nächste Fed-Vorsitzende Schwierigkeiten haben könnte, den geldpolitischen Ausschuss der Zentralbank von Zinssenkungen zu überzeugen, wenn er oder sie von ausserhalb der Fed komme.