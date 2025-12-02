Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er habe sich für einen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank entschieden. «Ich weiss, wen ich wählen werde, ja», sagte Trump gegenüber Reportern an Bord der Air Force One auf dem Rückweg nach Washington, ohne jedoch den Namen seines Kandidaten zu nennen. «Wir werden es bekannt geben.»
Das Weisse Haus unter Trump hatte im Oktober fünf Finalisten für den Spitzenposten bei der Fed bekanntgegeben: Kevin Hassett, Christopher Waller und Kevin Warsh sowie Michelle Bowman, Vizevorsitzende für Bankenaufsicht der Fed, und Rick Rieder, Chief Investment Officer für globale Rentenwerte bei BlackRock.
Mit der Angelegenheit vertraute Personen teilten Bloomberg News letzte Woche mit, dass Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council im Weissen Haus und Trumps Chef-Wirtschaftsberater, als wahrscheinlicher Nachfolger von Powell gilt. Trump lehnte jedoch ab zu bestätigen, ob Hassett seine Wahl sei.
Der 63-jährige Kevin Hassett sagte am Sonntag gegenüber CBS News, er sei «nicht sicher, ob Bloomberg die Geschichte richtig hat», fügte jedoch hinzu, dass er sich «wirklich geehrt fühle, unter einer Gruppe grossartiger Kandidaten zu sein».
Unabhängigkeit auf dem Spiel
Hassett ist Direktor des nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus unter Donald Trump. Während Trumps erster Amtszeit war er Vorsitzender des Council of Economic Advisers des Präsidenten. Er beriet zudem die Präsidentschaftskampagnen von George W. Bush, John McCain und Mitt Romney in wirtschaftspolitischen Fragen.
Wie Morningstar schreibt, könnte die Wahl von Hassett neue Sorgen wecken, dass Trump versucht, die Unabhängigkeit der Fed zu untergraben. Trump hat den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell häufig dafür kritisiert, dass er die Zinsen nicht schnell genug gesenkt hat, und signalisiert, dass er einen Vorsitzenden will, der Zinssenkungen energischer vorantreibt. Ökonomen der Deutschen Bank warnten in einer Notiz im Juni, dass der nächste Fed-Vorsitzende Schwierigkeiten haben könnte, den geldpolitischen Ausschuss der Zentralbank von Zinssenkungen zu überzeugen, wenn er oder sie von ausserhalb der Fed komme.
Eine frühzeitige Bekanntgabe des nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank könnte laut Man Group zudem die Fähigkeit der Zentralbank erschweren, ihre Geldpolitik zu kommunizieren. «Eine solche Bekanntgabe, sollte sie so früh erfolgen, würde einen ‚Schatten-Fed-Vorsitzenden‘ schaffen, da die Amtszeit des derzeitigen Fed-Vorsitzenden Powell erst im Mai endet», schreibt Kristina Hooper, Chef-Marktstrategin, in einem LinkedIn-Beitrag. «Dies könnte die Fähigkeit der Fed erschweren, ihre Geldpolitik zu kommunizieren, und zu einer Zeit, in der Klarheit gefragt ist, für Verwirrung an den Märkten sorgen, warnt Hooper.»
(cash/Bloomberg)