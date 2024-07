Wie beurteilen Sie das Vorgehen der SNB?

Das Vorgehen der SNB ist angemessen. In der Schweiz hat sich die Güterinflation im Gegensatz zum Ausland nicht allzu stark auf die Dienstleistungssegmente ausgeweitet. Letzteres führt vielfach zu einer Lohninflation, die sehr lange anhalten kann und schwer zu bekämpfen ist. Mit genau diesem Problem kämpft auch die EZB. In der Schweiz hingegen könnten die Güter bald in eine deflationäre Phase mit sinkenden Preisen eintreten. Sobald auch die Dienstleistungspreise in eine disinflationäre Phase mit geringeren Preissteigerungen übergehen, könnte dies in den kommenden Jahren zu einer Gesamtinflation führen, die nahe null oder sogar darunter liegt.