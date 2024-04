Jetzt könnten Sie ein bisschen Vorbild sein und uns verraten, wie Sie persönlich Ihr Geld anlegen…

Allgemein geben wir keine Anlageempfehlungen. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass ich breit aufgestellt, also breit diversifiziert bin. Selbstverständlich bin ich am Aktienmarkt investiert und selbstverständlich auch am Anleihenmarkt. Und ich denke, spannend dürfte sein, dass sich die Attraktivität von 'Fixed Income' gewandelt hat, seitdem ich auch als Anlegerin aktiv bin. Denn das Negativzins- und Niedrigzinsumfeld ist inzwischen Geschichte. Wir sprechen mittlerweile nicht mehr nur von TINA, also 'There is no alternative to taking risks', sondern auch von BARB, nämlich 'Bonds are back'.