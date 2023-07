Wie der zuständige Vontobel-Analyst in seinem Kommentar betont, seien nicht nur die Kosten ein Problem, sondern auch die Einnahmen. Eine der brennenden Fragen an das Management werde sein, wieso sich die Umsätze mit dem Schlafmittel Quviviq weiterhin so schleppend entwickeln. Die Frage hier sei, wie das Management dieses Problem lösen wolle.