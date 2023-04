Zuletzt sacken die Titel um 9,4 Prozent auf 8,76 Franken ab. Zum Start stand sogar ein Minus von fast 19 Prozent auf 7,84 und damit ein neues Rekordtief an der Kurstafel. Der Handel der Papiere wird immer wieder unterbrochen. Das Volumen überstieg aber dennoch bereits das durchschnittliche Tagesvolumen. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht mit 0,3 Prozent im Plus.