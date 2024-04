Die Verschiebung des Publikationsdatums ist an sich ein normaler Vorgang, wie er bei vielen Unternehmen vorkommt, die in finanzieller Rücklage sind. Verwirrend ist vielmehr der Zeitablauf, denn gemäss Comminqué hat die SIX bereits am 8. April 2024 dem Antrag auf Verlängerung der Veröffentlichung 2023 und Einreichung des Geschäftsberichts bis zum 31. Mai 2024 stattgegeben. Die Begründung für diesen Antrag steht im Zusammenhang mit der geplanten Änderung der Wandelanleihe mit Fälligkeit am 17. Juli 2024 (ISIN: CH0426820350).