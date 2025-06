Für beide Anleihen wird zudem eine zusätzliche Zahlung an die Anleihegläubiger am Fälligkeitstag vorgeschlagen. Darüber hinaus sollen die Gläubiger Idorsia das Recht einräumen, die Anleihen ab Juli, bzw. August 2027 zu einem Wandlungspreis, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Idorsia-Aktien in den letzten 30 Tagen entspricht, in Idorsia-Aktien umzuwandeln.