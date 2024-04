Konkret geht es um eine Wandelanleihe, die am 17. Juli fällig würde, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Hierzu beabsichtigt Idorsia nun, eine Anleihegläubigerversammlung für die Inhaber dieser ausstehenden Wandelanleihe einzuberufen. Konkret will das Unternehmen vorschlagen, dass es die Anleihe bei Fälligkeit nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise in Aktien von Idorsia zurückzahlen kann. Jeder nicht in Aktien zurückgezahlte Betrag würde in bar zurückgezahlt.