Für das Jahr 2025 strebt Idorsia einen Umsatz von über 1 Milliarde Franken aus Quviviq, Pivlaz in Japan und Aprocitentan-Lizenzgebühren sowie eine nachhaltige Profitabilität an. Die Analystin Justine Telliez von Kepler Cheuvreux ist zuversichtlich, was das langfristige Potenzial dieser Medikamente angehe.