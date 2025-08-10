Was bedeutet Glück für Sie?

Es ist die Gelassenheit, um die Dinge so zu sehen, wie sie sind – und nicht so, wie man sie gerne hätte. Und kleine Alltagsfreuden, wie meinen Söhnen bei ihren Hobbys zuzusehen, mit einem Arbeitskollegen zu lachen oder am Sonntagmorgen mit einem Buch und einer Tasse Kaffee den Moment zu geniessen.