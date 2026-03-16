«Am Ende lief es darauf hinaus, dass der Verwaltungsrat und Frau Gupta unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen am besten geführt werden sollte», sagte ein Idorsia-Sprecher auf Anfrage von AWP. «Es ist entscheidend, dass das Management mit den Ambitionen des Verwaltungsrats und mit dessen Vorstellungen darüber, wie die Entwicklung des Unternehmens beschleunigt werden soll, im Einklang steht - und dass alle in die gleiche Richtung ziehen.»