«Es ist entscheidend, dass das Management mit den Ambitionen des Verwaltungsrats und mit dessen Vorstellungen darüber, wie die Entwicklung des Unternehmens beschleunigt werden soll, im Einklang steht - und dass alle in die gleiche Richtung ziehen» Der Gründer und ehemalige Chef von Idorsia sei überzeugt, dass in Idorsia deutlich mehr Wert stecke, sagt der Sprecher weiter. «Er möchte den Fokus auf langfristige Wertschöpfung legen.» Letztlich wolle Clozel das Unternehmen schneller voranbringen.