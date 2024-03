Nach einem zweistelligen Plus im Eröffnungs-Handel notieren die Idorsia-Aktien in einem leicht negativen Gesamtmarkt noch rund 5 Prozent höher auf 2,354 Franken. Ihre bisherige Handelsspanne in diesem Jahr haben die Aktien bei 1,294 Franken im Tief bis 3,70 Franken im Hoch. Zum Vergleich: Im Januar 2023 hatten die Papiere zeitweise sogar mehr als 17 Franken gekostet.