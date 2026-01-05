Bluthochdruck sei nach wie vor eine der grössten globalen Gesundheitsherausforderungen und der wichtigste veränderbare Risikofaktor für vorzeitige Morbidität und Mortalität, heisst es in der Mitteilun. Etwa 10 Prozent der Bluthochdruckpatienten leiden unter resistenter Hypertonie - definiert als unkontrollierter Blutdruck trotz Einnahme von mindestens drei blutdrucksenkenden Medikamenten aus verschiedenen Klassen in optimaler Dosierung. Dies unterstreiche den dringenden Bedarf an wirksameren Therapien.