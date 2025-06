Der Vertriebspartner Simcere Pharmaceuticals hat in China die Zulassung erhalten, wie Idorsia am Montag mitteilt. In diesem Zuge fliesst Idorsia eine Meilensteinzahlung von 50 Millionen US-Dollar zu. Die Zulassung durch die chinesische Arzneimittelbehörde sei ohne Auflagen zur psychotropen Kontrolle erfolgt, heisst es weiter. Damit sei Quviviq nun neben Nordamerika, Europa und Japan auch in China erhältlich.