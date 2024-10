Den Umsätzen standen Ausgaben von 211 Millionen gegenüber. Im Vergleichszeitraum 2023 lagen sie bei 275 Millionen. Damit bleibt Idorsia in der Verlustzone. Operativ lag der Verlust bei 154 Millionen (bereinigt VJ -144 Mio) und unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag von 180 Millionen (VJ 181 Mio) übrig. Der Nettoverlust sei durch einen einmaligen Ertrag im Zusammenhang mit der Viatris-Transaktion in Höhe von 125 Millionen sowie durch niedrigere Betriebskosten in allen Funktionen positiv beeinflusst worden, heisst es weiter.