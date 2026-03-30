Besonders ausgeprägt war die Wirkung bei Kindern, die zusätzlich an neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS leiden. Dabei äussern sich Schlafstörungen bei Kindern häufig darin, dass sie schlecht einschlafen oder nachts nicht durchschlafen können. An der Studie nahmen 165 Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis unter 18 Jahren teil, die über einen Zeitraum von zwei Wochen unterschiedliche Dosierungen des Medikaments oder ein Placebo erhielten.