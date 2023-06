Konkret sei man mit einer ungenannten Partei in exklusiven Verhandlungen über das operative Geschäft in der Region Asien-Pazifik (ohne China), hatte Idorsia damals mitgeteilt. Ein möglicher Deal umfasse auch ausgewählte Lizenzrechte für Produkte aus dem Idorsia-Portfolio in diesen Gebieten. Eine Transaktion stehe aber unter dem Vorbehalt einer "zufriedenstellenden" Due-Diligence-Prüfung, so die damalige Mitteilung. Weitere Bekanntmachungen würden zu gegebener Zeit erfolgen.