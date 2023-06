Sollten die Probleme bei der Finanzierung allerdings gelöst werden, so steht höheren Kursen bei Idorsia nichts im Weg. Ein positiver Treiber könnte dabei der Bluthochdruck-Senker Aprocitentan sein. Allerdings dürfte dies nicht von heute auf morgen geschehen. Die Studienresultate von Aprocitentan waren laut Schneider gut – aber bedurften der Interpretation. Dies hilft vor allem dann nicht, wenn man in Verhandlungen mit potenziellen Käufern für die entsprechenden zukünftigen Einkünfte steht. Immerhin sind die zusätzlichen Daten, die gestern Abend präsentiert wurden, im Markt gut aufgenommen worden. Diese helfen, die Datenlage von Aprocitentan zu verbessern – was, so Schneider, dann doch noch den Weg für eine nicht-verwässernde Finanzierung ebnen könnte – so wie das eigentlich bereits letztes Jahr angedacht war.