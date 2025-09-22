Dies sei «ein wichtiger Meilenstein» auf dem Weg, das Mittel global zu etablieren, wird Idorsia-CEO Srishti Gupta in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Im Juni hatte der Vertriebspartner Simcere Pharmaceuticals die Zulassung in China erhalten. Im Zuge dessen floss Idorsia eine Meilensteinzahlung von 50 Millionen US-Dollar zu.