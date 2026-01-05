Die Studie wurde mit Frauen im Alter von 47 bis 55 Jahren, also im menopausalen Übergangsalter, durchgeführt. So habe Daridorexant bei den Versuchspersonen die sogenannte Wachliegezeit um rund 43 Minuten reduziert, teilte Idorsia am Montag mit. Die Resultate hätten auch eine Verkürzung der Einschlaflatenz und eine verlängerte Gesamtschlafdauer gezeigt. Im Vergleich zu Placebo sei keine Zunahme der morgendlichen Schläfrigkeit festgestellt worden.