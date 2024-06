Geht kein Rekurs ein, erfolgt die vorgesehene Lieferung von Idorsia-Aktien als Gegenleistung für die Änderung der Anleihebedingungen am 5. September 2024. Mit dem Eingang des schriftlichen Urteils beginnt die Rekursfrist von 30 Tagen. Wegen der einmonatigen Gerichtsferien läuft diese erst am 29. August ab, wie Idorsia am Freitag mitteilte.