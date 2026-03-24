An der kommenden Generalversammlung sollen Natalia Misciattelli, Gabriel Baertschi sowie der frühere CEO André Muller zur Wahl vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen Idorsia am Dienstag mitteilte. Misciattelli ist derzeit CEO und Verwaltungsrätin beim Biotechunternehmen AAVantgarde Bio. Baertschi sei derweil als CEO des Pharmaunternehmens Grünenthal tätig. Beide sollen als unabhängige Mitglieder in das Gremium einziehen.