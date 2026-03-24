An der kommenden Generalversammlung sollen Natalia Misciattelli, Gabriel Baertschi sowie der frühere CEO André Muller zur Wahl vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen Idorsia am Dienstag mitteilte. Misciattelli ist derzeit CEO und Verwaltungsrätin beim Biotechunternehmen AAVantgarde Bio. Baertschi sei derweil als CEO des Pharmaunternehmens Grünenthal tätig. Beide sollen als unabhängige Mitglieder in das Gremium einziehen.
Der frühere Idorsia-CEO André Muller, der das Unternehmen bis Juni 2025 geleitet hatte und derzeit als Berater des Verwaltungsrats fungiert, ist laut Idorsia als nicht unabhängiges Mitglied nominiert. Bart Filius schliesslich wird sich der GV vom 6. Mai nicht mehr zur Wiederwahl stellen.
Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Jean-Paul Clozel, der auch erneut als Präsident kandidiert, sowie der unabhängigen Mitglieder Mathieu Simon und Sandy Mahatme. Clozel hatte vor zehn Tagen überraschend Srishti Gupta als Konzernchefin bei Idorsia abgelöst. Sie war weniger als ein Jahr im Amt.
Mit der vorgeschlagenen Zusammensetzung soll der Idorsia-Verwaltungsrat mit Führungspersönlichkeiten gestärkt werden, die über umfassende Erfahrung verfügen, hiess es in dem Communiqué weiter. Gleichzeitig werde durch Muller die Kontinuität und das unternehmensspezifische Wissen im Verwaltungsrat sichergestellt.
(AWP)