Dies sei möglich, nachdem Idorsia in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie in Japan die gesteckten Ziele erreicht habe, teilte das Unternehmen am Montag mit. In der Studie wurden 490 erwachsene und ältere Patienten behandelt, die an Schlaflosigkeit litten. Alle gesteckten Ziele wurden erreicht.