Mit den Nettoerlösen aus der Privatplatzierung will Idorsia die Kommerzialisierung des Schlafmedikaments Quviviq beschleunigen und die Entwicklung der Produktpipeline vorantreiben. Der Angebotspreis für die Aktien mit einem Nennwert von 5 Rappen werde im Bookbuilding-Prozess bestimmt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.