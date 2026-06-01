Gleichzeitig kündigte das Biotechunternehmen neue Ergebnisse für seinen C.-difficile-Impfstoff an. Wie aus den Mitteilungen von Idorsia vom Montag hervorgeht, zeigte eine neue Analyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie «Precision» mit Aprocitentan, dass der Wirkstoff die Albuminurie, also das vermehrte Auftreten des Eiweisses Albumin im Urin, bei Patienten mit schwer behandelbarem Bluthochdruck deutlich und anhaltend senke. Albuminurie ist ein Marker für Nierenschäden und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.