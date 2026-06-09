Wie das Biopharmaunternehmen am Dienstag mitteilte, wurde mit von Pharmakon Advisors verwalteten Fonds eine neue, besicherte Kreditvereinbarung über bis zu 250 Millionen Franken abgeschlossen. Der Kredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird zu einem festen Zinssatz von 7 Prozent verzinst. In einem ersten Schritt erhält Idorsia 150 Millionen Franken. Dieser Betrag dient insbesondere der vollständigen Ablösung der bestehenden «New Money Facility», von der bislang 105 Millionen Franken beansprucht wurden. Die bisherige Finanzierung wäre im Mai 2027 fällig geworden.